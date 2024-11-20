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İHA

Erzurum'un Uzundere ilçesinde görsel şölen sunan ve ziyaretçilerini ağırlamaya devam eden Yedigöller, sonbahar renklerine büründü.

Suyun berraklığı ve içerisinde bulunan kırmızı benekli doğal alabalık, görenleri adeta büyülüyor.

Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir tarafından gelen fotoğrafçılar, piknikçiler ve doğa meraklıları, Uzundere ilçesinin bu güzelliklerini yaşama imkanı buluyor.

DAĞLAR ARASINDA SAKLANAN GÜZELLİK

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince (Cittaslow) Türkiye'nin 11'inci sakin kenti seçilen, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz sınırında, Erzurum ile Artvin'in kesişme noktasında yer alan Uzundere'deki Yedigöller, bu günlerde sonbaharın renkleriyle farklı güzellikleri bir arada sunuyor.

Yakınındaki Tortum Şelalesi, iki dağ arasında mavi suların oluşturduğu göller ile çevresindeki renk renk bitki örtüsünün buluştuğu, Karadeniz ikliminin hakim olduğu, temiz havası ve doğal güzellikleriyle Çoruh Vadisi'nin önemli turistik bölgeleri arasında bulunan Yedigöller, Tortum Gölü havzasından sızan suların oluşturduğu yedi gölden ismini alıyor.

MERAKLILARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Kent merkezine 110, Uzundere ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve yemyeşil ağaç, çeşitli çiçek ve bitki türlerinin çepeçevre sardığı Yedigöller, göl kenarında faaliyete geçen bungalov evleriyle yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği turistik alanlar arasında yer alıyor.

İlkbahar-yaz turizm sezonunda kalabalıktan ve stresli şehir hayatından uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenlere bungalov evleri ve tesisleri ile bu imkanı sunan Yedigöller, alabalık tesisi, lokanta ve piknik alanlarıyla da misafirlerine hizmet veriyor.