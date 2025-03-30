Erzurum'da bayramı cağ kebabı ile karşıladılar

İHA

Ramazan boyunca sabah kahvaltısı yapma imkânı bulamayan Oltulular, bayramın ilk günü Oltu çarşı başındaki seyyar kebap ocaklarında cağ döneriyle güne başladılar.

Oltu Cağ Kebabı, tescillenmiş markası ve bölgeye ait eşsiz bir lezzet olarak yerel halk için adeta vazgeçilmez bir gelenek halini almış durumda. Bayramın ilk günü Oltulu Serdar Ömer Çelik, "Oltu’da bayram cağ kebabıyla başlar. Çarşıbaşı semti de ayrı bir güzellik. Herkese bayramlarını kutluyorum" diyerek bu geleneğin önemini vurguladı.

"OLTU'NUN ÇARŞIBAŞI BİR EFSANEDİR"

Bir diğer Oltulu esnaf Tuncay Vural ise, bir ay boyunca oruç tuttuktan sonra bayram sabahını cağ kebabı ile geçirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

Bayram sabahı kahvaltımızı cağ kebabıyla yaptık. Tüm İslam aleminin bayramını kutluyoruz. Oltu’nun çarşıbaşı bir efsanedir. Çay ocağımızın önünde cağ kebabımızı hazırladık, yoldan geçenlere ikram ediyoruz. Herkes kebabını yiyip geçiyor. Bayramınız mübarek olsun.

Bayramda sevdikleriyle birlikte Oltu’nun geleneksel lezzetini, cağ kebabının keyfini çıkaran Oltulular, bu eşsiz tatla bayram coşkusunu pekiştiriyor.