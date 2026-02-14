Erzurum’da Belçikalı turistlerin kar sevinci

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gezilerine Van’dan başlayan Belçikalı turist kafilesi, yolculuklarının Erzurum etabında kentin tarihi ve kültürel mirasını keşfetti. Son yıllarda özellikle kış turizmiyle öne çıkan şehir, yabancı misafirlerin de ilgisini çekmeye devam ediyor.

Turistler, kentin simge yapılarından Çifte Minareli Medrese’yi ziyaret ederek hem tarihi atmosferi deneyimledi hem de kar altında kartopu savaşı yaptı.

YOKUŞTA KALAN ARACA YARDIM ETTİLER

Kar yağışı eşliğinde Üç Kümbetler bölgesine yürüyen turistler, yokuşta mahsur kalan bir otomobili fark etti. Hep birlikte aracı iten grup, otomobilin saplandığı yerden çıkmasını sağladı. Sürücü, Belçikalı turistlere teşekkür etti.

KAR TOPU SAVAŞI VE DOSTLUK MESAJI

Kristal karın tadını çıkaran turistler, kar içinde yuvarlanarak eğlendi. Üç Kümbetler’de Türk turist grubuyla karşılaşan Belçikalı ziyaretçiler, karşılıklı kartopu savaşı yaparak renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlik sonunda dostluk mesajları verildi.

"ERZURUM'A HAYRAN KALDILAR"

Turist rehberi Yusuf Bor, Belçikalı misafirlerin kente büyük ilgi gösterdiğini belirterek, “Erzurum’u çok sevdiler. Bu güzel ve yorucu günün ardından kendilerine sıcak bir çay ikram edeceğiz” ifadelerini kullandı.