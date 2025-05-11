AA

Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Çay Mahallesi'ndeki evine 3 gün önce akşam saatlerinde otomobiliyle giden 24 yaşındaki ağır vasıta teknisyeni Emre Ağhan'ın, ormanlık alanda aracı hararet yaptı.

Emniyet şeridine park ettiği aracın kaputuna soğuk su döküp biraz bekleyen Ağhan, yolda yaban hayvanlarının sık görülmesi nedeniyle aceleyle motorun su kapağını açıp, havasını almak istedi.

YANIKLAR OLUŞTU

Bu sırada su haznesinden taşan sıcak su nedeniyle Ağhan'ın ellerinde, ikinci derece yanıklar oluştu.

Ağhan'ın Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ndeki tedavisi sürüyor.

"AYIDAN KORKTUM"

Emre Ağhan, köydeki evine giderken hararet göstergesi 90'ı geçince aracı durdurduğunu anlattı.

Otomobili emniyet şeridine yanaştırdığında hararet göstergesinin 130'a çıktığını belirten Ağhan, "Kaputu açıp üstüne soğuk su döktüm. Ayı ve kurt gibi hayvanların çıkma ihtimali vardı, ortam da karanlıktı. Kapağa sadece dokundum, kapak fırladı, tamirci olduğum için süreci biliyordum, yüzümü ellerimle korudum ve çıkan buharla, sıcak suyla ellerim yandı." diye konuştu.

Ağhan, aracının motor su haznesinde antifriz yerine sadece su olduğunu söyleyerek, başına gelen talihsiz olaya çok üzüldüğünü dile getirdi.

"ARABASI HARARET YAPANLAR KAPUTU BİLE AÇMASIN"

Motor su kapağını tam açmadığını, hafif çevirip havasını almak istediğini ifade eden Ağhan, şöyle konuştu: