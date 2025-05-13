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AA

Erzurum'da hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan kız çocuğunun başında ıslanmasın diye şemsiyeyle bekleyen polis takdir topladı.

Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç, 15 yaşındaki S.Ö.'ye çarptı.

BAŞINDA ŞEMSİYE İLE BEKLEDİ

İhbar sonucu kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ilk ulaşan bir polis memuru, yaralanan kız çocuğunun başında şemsiye açıp sağanaktan etkilenmemesi için ambulans gelinceye kadar bekledi.

YARALI ÇOCUK TEDAVİ ALTINA ALINDI

Polis memurunun yardımseverliği, takdir topladı.

Yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.