Erzurum'da Sibirya soğukları, yaban hayatını vurdu

Erzurum’un Aşkale ilçesinde etkisini artıran Sibirya kaynaklı dondurucu soğuklar, yalnızca günlük yaşamı değil yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 35 dereceye kadar düşmesiyle Aşkale HES Baraj Göleti’nin büyük bölümü buzla kaplandı.

GÖÇMEN KUŞLARIN YAŞAM ALANI BUZ TUTTU

Göçmen kuşlar için önemli bir konaklama ve beslenme noktası olan HES Göleti, aşırı soğuklar nedeniyle neredeyse tamamen dondu. Gölette yaşamını sürdüren kuşlar, hayatta kalabilmek için yalnızca gölete akan suyun oluşturduğu küçük, buz tutmamış alanlarda yiyecek aramaya çalışıyor.

DONDURUCU SOĞUKLAR, GECE ETKİSİNİ ARTIRDI

İlçede termometreler akşam saatlerinde eksi 20 dereceyi gösterirken, gecenin ilerleyen saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar sıcaklık eksi 35 dereceye kadar geriledi. Sert hava koşulları, bölgedeki yaban hayvanları için beslenme ve barınma sorunlarını da beraberinde getirdi.

UZMANLARDAN UYARI: YABAN HAYATI RİSK ALTINDA

Uzmanlar, bu denli düşük sıcaklıkların yaban hayatı açısından ciddi tehdit oluşturduğunu belirterek, özellikle kuşlar ve diğer yabani hayvanların yiyecek bulmakta büyük zorluk yaşadığını vurguluyor.

"KIŞ AYLARINDA YEM DESTEĞİ ÖNEMLİ"

Yetkililer ve doğaseverler, kış mevsiminde yaban hayvanlarının hayatta kalabilmesi için doğaya uygun noktalarda yem bırakılmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Bölgedeki dondurucu soğukların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebileceği bildirildi.