Hakkari’de tilkilerle kedinin yiyecek kapma mücadelesi

Hakkari'nin Berçelan Mahallesi’nde mezarlık yakınındaki boş alanda, yiyecek arayışıyla yerleşim alanına kadar inen iki tilki, bölgede bulunan bir kediyle karşılaştı.

KEDİ GERİ ADIM ATMADI

Yiyeceği daha önce bulan kedi, tilkilerin yaklaşmasına izin vermedi. Bir süre devam eden karşılıklı mücadelede kedinin kararlı ve cesur tavrı dikkat çekti. Tilkiler zaman zaman yiyeceğe yaklaşmaya çalışsa da başarılı olamayarak geri çekildi.

O ANLAR CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Yaşanan ilginç anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, kedinin iki tilkiye karşı yiyeceğini korumaya çalıştığı anlar net şekilde yer aldı.

SOĞUK HAVA YABAN HAYATINI ZORLUYOR

Kentte etkisini sürdüren soğuk hava koşulları nedeniyle yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığı, bu nedenle zaman zaman şehir merkezine ve yerleşim alanlarına indiği belirtildi.