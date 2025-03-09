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Erzurum'da yaşlıların kızak binme yarışı

Erzurum'da yaşlıların kızak binme yarışı Tortum ilçesinde bir grup yaşlı vatandaşın karda kızak keyfi yapmak için yaşadığı tatlı atışmalar renkli anlara sahne oldu.