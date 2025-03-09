Erzurum’un Tortum ilçesine bağlı Suyatağı Mahallesi, unutulmaz anlara sahne oldu.
Kar yağışının ardından mahalleli, sokaklara döküldü.
Mahalledeki yaşlı vatandaşlar, karla kaplı sokaklarda renkli ve neşeli anlar yaşadı.
ÇOCUKLUKLARINA DÖNDÜLER
Yoğun kar yağışının ardından, karın büyüsüne kapılan mahalle sakinleri, kendi yaptıkları kızaklarla sokaklara çıkarak adeta çocukluklarına döndü.
EĞLENCENİN TADINI ÇIKARDILAR
Gençlere taş çıkartacak hızlarla yokuşlardan aşağı inen yaşlılar, kızaklı eğlencenin tadını çıkardı.
Bu yarışlar sırasında yaşanan renkli anlar, çevredeki herkesin yüzünü güldürdü.
TATLI TATLI ATIŞTILAR
Yaşlıların eğlenceleri arasında zaman zaman kızak kavgası da vardı.
Kızak binme konusunda tatlı tatlı atışan yaşlı dedelerin eğlenceli halleri kameraya yansıdı.
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