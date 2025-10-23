Erzurumlu imamdan kedilere şefkat eli

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Erzurum’un Hınıs ilçesindeki Astsubay Ömer Halisdemir Camii imamı Yunus Çaykara, hayvanlara gösterdiği şefkatle gönülleri fethediyor. Cami çevresinde yaşayan yaklaşık 10 kediye sahip çıkan Çaykara, cemaatle birlikte minik dostların günlük bakım ve beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor.

"CAMİ SADECE İNSANLARA DEĞİL, TÜM CANLILARA AÇIK"

Kedileri düzenli olarak mamayla besleyen, hatta onları leğende bebek gibi yıkayıp zaman zaman cami içine de alan imam, davranışıyla hem merhamet örneği sergiliyor hem de cemaatine hayvan sevgisini aşılıyor.

"HASTALIK OLDUĞUNDA TEDAVİLERİNİ YAPTIRIYORUZ"

Yunus Çaykara, vaazlarında sık sık merhamet ve hoşgörü konularına değindiğini belirterek şöyle konuştu:

Hem bir farkındalık oluşturmak hem de insanlarımızı bilinçlendirmek istiyoruz. Camimizde yaklaşık 10 kedinin bakımını üstlendik. Günlük mama, su ve tedavi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bir hastalık olduğunda veteriner hekim desteğiyle gerekli tedaviyi yaptırıyoruz. Bu bakım sürecini cami cemaatimizle birlikte yürütüyoruz.

SOĞUK KIŞ GÜNLERİNDE SICAK YUVA

Kış aylarının oldukça sert geçtiği Hınıs’ta hayvanların zor durumda kaldığını hatırlatan Çaykara, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bölgemizde kış aylarında sıcaklık eksi 30 dereceleri bulabiliyor. Hayvanlar üşümesin diye camimizin altında bir alan oluşturduk. Isıtmayı açarak onların burada güvenle barınmalarını sağlıyoruz.

"MERHAMET SADECE İNSANLARA DEĞİL, TÜM CANLILARA"

Çaykara, hayvanlara gösterilen şefkatin dini ve insani bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, “Merhamet sadece insanlara değil, tüm canlılara gösterilmelidir. Camimiz, bu anlayışın yaşandığı bir yer olsun istiyoruz.” dedi.