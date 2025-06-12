Eskişehir'de boş dükkanda bulunan kediler tartışmaya yol açtı

İHA

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir vatandaş, boş dükkanının içerisine kedilerini bıraktı.

Dükkan sahibinin mamalarını ve sularını koyduğu kedileri dışarıdan gören vatandaşlar, hayvanların içeride hapsolduğunu düşünerek endişelendi.

"KEDİLERİN KEYFİ İYİ"

Vatandaşların kendisini uyarması üzerine dükkan sahibi, cama "Kedilerin keyfi iyi, dokunmayın" yazan bir not yapıştırdı.

Kısa bir süre sonra camın ön tarafına başka vatandaşlar, tarafından kırmızı kalemle "Bize hiç öyle görünmüyor, onlara iyi bakın" yazıldı.

Dükkan camında notlarla gerçekleştirilen ilginç tartışma dikkat çekti.

"KEDİLERİ DÜKKANDA GÖRÜNCE KÖTÜ DURUMDA ZANNEDİYORLAR"

İşletme sahibi Yasin Anılır, konuyla ilgili açıklamada bulundu:

Ben bu 3 kediyi parktan kurtardım, sahiplendim. Burada besliyorum, güvendeler. Temiz mamaları, suları, yatakları var. Kedi yuvası da bulunuyor. İnsanlar kedileri burada tadilat halindeki bir dükkanda görünce onları kötü durumda zannediyorlar. Aslında durumları gayet iyi. Kedilerden 1'ini köpek saldırısından kurtardık. Diğerini çöp arasında buldum, kötü durumdaydı ve her yeri iltihaplıydı. Bakımlarını kendim yaptım.

"O KEDİLER KÖTÜ DURUMDAYDI"

Yaşanan ilginç polemiğin kendisini öfkelendirdiğini dile getiren Anılır, sözlerine şöyle devam etti: