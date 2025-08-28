Eskişehir'de çocuklarıyla antrenmana katılan ailelerin zor anları

Eskişehir’de kick-boks antrenörü Mehmet Ömürlü, 30 Ağustos Gençlik ve Spor Bayramı öncesi anlamlı bir etkinlik düzenledi. Çocuklarını antrenmana gönderen aileler, spor salonuna davet edilerek hem zafer bayramını kutladı hem de kick-boksla tanışma fırsatı buldu.

Etkinlikte aileler önce ısınma hareketleri yaptı, ardından kick-boks tekniklerini öğrendi. Bazı velilerin nefes nefese kaldığı antrenman, sporun sağlık açısından önemini bir kez daha gösterdi.

"KİCK-BOKS ŞİDDET SPORU DEĞİL"

Antrenör Mehmet Ömürlü, etkinliğin amacını şu sözlerle açıkladı:

Burada hem 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamak hem de kick-boksu tanıtmak için aileleri topladık. Aileler genellikle kick-boksu şiddet sporu olarak görüyor, ama bu tamamen yanlış. Onlara sporun nasıl bir disiplin olduğunu göstermek istedik.

VELİLER MEMNUN

Kız ve erkek iki çocuğunu kick-boks antrenmanlarına gönderen baba Mehmet Koçak, deneyimini paylaştı:

2 senedir burada çalışıyorlar ve büyük ilerleme kaydettiklerini gördük. Bugün ben de antrenmana katıldım. Hem ruhsal hem de bedensel olarak çok faydalı. Bilmediğimiz hareketleri öğrenmek biraz zorlayıcı oldu, nefesimiz tükendi. Çocukların özgüveni artıyor, iletişimleri gelişiyor. Diğer ailelere de tavsiye ederim.

"BABAM NEFES NEFESE KALDI, BENCE NEDENİ SİGARA"

14 yaşındaki Miraç Kasım Koçak ise, “Babam bugün antrenmana geldi ve kick-boks öğrendi. Hocamız bize nefes açma ve hız teknikleri öğretti. Babam biraz nefes nefese kaldı, bence nedeni sigara.” diyerek etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.