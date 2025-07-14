Eskişehir'de iki arkadaş harçlıklarını çıkarmak için gardıropta tost yapıp satıyor

İki arkadaş, harçlıklarını çıkarmak istedi, tezgah fiyatlarının bütçelerini aştığını görünce gardırop alıp, kendilerine tezgah yaparak tost satmaya başladı...

Eskişehir'de yaşayan 24 yaşlarındaki Hüseyin Keser ve Hasan Enes Tekin, harçlıklarını çıkarmak için tost satmaya karar vererek ilginç bir girişimcilik örneği gösterdi. İşlerine başlamak için internette seyyar tezgah fiyatlarını araştıran Keser ve Tekin, en uygun seyyar tezgahın 25 bin lira olduğunu gördü.

Yeterli miktarda bütçeye sahip olmayan iki arkadaş, ticaret fikirlerinden vazgeçmeyerek alternatif başka yöntemler araştırmaya devam etti.

TEZGAH YERİNE GARDIROP ALDILAR

İki arkadaş, uzun süren araştırmalarının ardından spotçudan gardırop alarak, seyyar tezgah yapmaya karar verdi.

Hüseyin Keser ve Hasan Enes Tekin, önceden içerisine giysi koyulan ikinci el bir gardırop alarak dolabın alt kısmına hırdavatçıdan aldıkları 4 tekeri monte etti. Tekerlerin ardından gardırobun üst kısmına tost makinesi, alt kısmına da mutfak tüpü yerleştiren iki arkadaş, Üniversite Caddesi'nde tost yaparak satmaya başladı.

TEZGAH DİKKAT ÇEKİYOR SATIŞLAR İYİ GİDİYOR

1 hafta süresince tost ve ayranı 80 TL'den satan iki arkadaş, mesai bittikten sonra gardırobun kapaklarını kapatıp eve taşıyorlar.

Keser ve Tekin arkadaşlar, Gardırop Tost ismini verdikleri seyyar tezgahlarına çevreden yoğun ilgi olduğunu belirtirken, satışların da iyi olduğunu vurguladı.

''SPOTÇUDAN ALDIK''

Hüseyin Keser, fikrin nasıl oluştuğunu ve gardırobu nasıl tezgaha çevirdiklerini anlatarak, "Seyyar tezgahlar biraz pahalı, internetten olsun, gerek başka platformlardan baktık, bütçeyi aşıyordu. Bizim de aklımıza böyle bir şey geldi. Spotçudan aldık, bir tekerlek alıp taktık.

GARDIROP OLMASI DİKKAT ÇEKİYOR

Böyle bir şey oldu yani. Harçlığımızı çıkarıyoruz ve büyütmek istiyoruz tabii ki; dükkan olur, farklı bir şeyler olur. Yaklaşık bir haftadır böyle. İnsanlar, soruyorlar, dikkatlerini çekiyor gardırop olması. Hatta isim düşündük biz Gardırop Tost diye, bunun üstünden ilerleyelim diye düşündük. Böyle dikkat çekiyor yani.

''YAKLAŞIK 7 BİN LİRAYA MAL OLDU''

Yaklaşık 7 bin liraya falan mal oldu, sırf seyyar tezgaha 25 bin lira istiyorlardı, içindekiler hariç yani. İşimiz bittikten sonra eve götürüyoruz, akşam oldu mu tekrar buraya taşıyoruz. Tost ile ayranı 80 TL'den satıyoruz." dedi.