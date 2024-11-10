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İHA

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir gıda skandalı yaşandı.

Telefonla yapılan bir ihbarı değerlendiren Odunpazarı Belediyesi zabıta ekipleri, 71 Evler Mahallesi’nde bulunan bir depoya baskın düzenledi.

KÖMÜRLÜKTEN BOZMA DEPO

Zabıta ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimde, kömürlükten bozma bir depoda, ballı ballı ve lokma tatlılarının sağlıksız şartlar altında üretildiğini tespit ederek işlem uyguladı.

MÜHÜRLENDİ

Daha önce güvercin kümesi olarak kullanan depo, ruhsatsız faaliyet ve hijyen şartlarına aykırı gıda üretimi yapmaktan dolayı mühürlenerek ticaretten menedildi.

İş yeri sahibine ise koku, çevreyi kirletme ve ruhsatsız iş yeri açmaktan ceza kesildi.

Vatandaşların ruhsatsız ve sağlıksız şartlarda üretim yapan bu tür işletmelerle ilgili duyarlı olması gerektiğini belirten yetkililer, bu tür işletmeleri Odunpazarı Belediyesi ya da Odunpazarı Belediyesi zabıta ekiplerine bildirmesini istedi.