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Haber Merkezi

CHP'li belediyelerin heykel 'hizmetleri' gündemden düşmüyor.

Her fırsatta bir yerlere heykel diken CHP'li belediyeler, sık sık vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Özellikle uzun yıllardır CHP yönetiminde olan, altyapı ve çevre temizliği gibi konularda Türkiye'nin en geri kalmış şehirleri arasında sayılan İzmir'deki heykel 'hizmetleri' daha da bir tepki çekiyor.

Sık sık İzmirlilerin eleştirdiği bu 'hizmetlerden' biri de Europa heykeli.

İZMİRLİ ALAY ETTİ

Heykel yıllar önce dikilse de bir İzmirlinin videosuyla tekrar gündeme geldi.

Heykeli görüntüleyen İzmirli'nin olayı tiye alarak yaptığı paylaşım da sosyal medyada beğeni topladı.

"ASLINDA HAVA SAVUNMA FÜZESİ"

Heykelin aslında bir hava savunma sistemi olduğunu dile getiren İzmirli "Kim demiş CHP belediyesi hizmet yapmaz diye. Alın size hizmet. Bu aslında çok gizli bir hava savunma füzesi. Saldırı anında açılan kapılardan nükleer başlıklı füze çıkıyor. Ama tabi düşmanlar anlamasın diye heykel şeklinde yapmışlar." ifadelerini kullandı.

Söz konusu video, beğeni yağmuruna tutuldu.