Evde varsa çöpe atın: Dondurma kapları bakın neye yol açıyor

Evlerde en sık yapılan alışkanlıklardan biri, biten dondurma kaplarını çöpe atmak yerine yıkayıp tekrar kullanmak.

Çoğu kişi artan yemekleri bu dondurma kaplarının içine koyup, tekrar dolaba kaldırıyor.

Ancak uzmanlara göre bu masum görünen davranış, sağlığı ciddi şekilde tehdit edebiliyor.

DONDURMA KAPLARI TEKRAR KULLANIMA UYGUN DEĞİL

Alman Tüketici Merkezi Sachsen’den Dr. Birgit Brendel, bu tür ambalajların tekrar kullanım için tasarlanmadığını belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Brendel’e göre, bu tür plastik ambalajlar yalnızca tek kullanımlık olarak üretiliyor. Özellikle sıcak yemeklerin saklanması, dondurulması ya da mikrodalgada ısıtılması gibi işlemler, ambalajın yapısındaki kimyasalların yiyeceğe sızmasına neden olabiliyor.

Uzmanlar, özellikle hazır gıda, krem peynir ve yoğurt kaplarının tekrar kullanılmaması gerektiğini vurguluyor.

Çünkü bu kaplar zamanla yüzeylerinde mikro çatlaklar oluşturuyor ve bu bölgelerde bakteriler kolayca çoğalabiliyor.

CAM KAPLAR KULLANIN

Yiyecek saklama ihtiyacı için uzmanlar, cam kaplar veya BPA içermeyen özel plastik saklama kaplarını öneriyor.

Gıda güvenliği uzmanları, bu malzemelerin ısıya ve soğuğa karşı dayanıklı olduğunu, ayrıca bakterilerin çoğalmasına uygun bir zemin oluşturmadığını vurguluyor. Cam kaplar, hem derin dondurucuda hem de mikrodalgada kullanılabiliyor ve bu yönüyle mutfakta uzun ömürlü bir alternatif sunuyor.