Evdeki küf kokusu nasıl yok edilir? Uzmanlardan 5 etkili doğal yöntem

Kış mevsimi yaklaşırken birçok evde yeniden rutubet ve küf kokusu problemi baş göstermeye başladı.

Uzmanlar, bu durumun sağlık sorunlarına ve yapı hasarına da yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Özellikle nemli ortamlarda oluşan küfün, solunum yolları rahatsızlıklarını tetikleyebileceği belirtiliyor.

Uzmanlara göre, küf kokusunun kaynağını bulup doğru adımlarla müdahale edilmesi, hem kokudan hem de daha büyük nem sorunlarından kurtulmanın anahtarı.

İşte uzmanların önerdiği 4 etkili ve doğal yöntem:

1. Nem Oranını Düşürün

Evinizdeki nem miktarı yükseldiğinde, küf oluşumu ve kokusu ihtimali artıyor.

Pencereleri ve kapıları açarak düzenli havalandırma sağlayın.

Özellikle banyo, mutfak gibi nemin yoğun olduğu alanlarda fan ya da egzoz sistemleri kullanın.

Gerekirse nem alıcı cihaz ya da torbalarla ortamın nemini kontrol altına alın.

2. Beyaz Sirke ile Temizleyin

Doğal içerikli, güçlü bir temizleyici olarak öne çıkan beyaz sirke, küf kaynaklı kokularla mücadelede de etkili.

Sirkeyi suyla karıştırarak yüzeyleri silin

Silme işleminden sonra yüzeyi tamamen kurutmayı unutmayın: nem kalırsa yeniden küf oluşabilir

3. Karbonat / Limon / Tuz İle Kokuyu Önleyin

Karbonat, kumaş, halı ya da mobilya gibi yüzeylerde bir süre bekletilip sonra süpürülerek kullanıldığında etkili.

Limon ve tuz kombinasyonu da özellikle rutubet kokusu için doğal bir seçenek.

Bir oda ya da dolap içinde küçük bir kavanoza carbonat + birkaç damla esansiyel yağ koymak da koku engelleyici olabilir.

4. Küf Kaynağını Bulun ve Yüzeyi Kurutun

Küf kokusunu yok etmek için sadece kokuyu maskelenmesi yeterli değil

Küf oluşmuş yüzeyleri temizleyip tamamen kurutmak, yeniden oluşum riskini azaltır.

Duvar, tavan, dolap içi gibi alanlarda nem sızıntısı, yalıtım eksikliği vb. varsa bunları çözmek gerekir.