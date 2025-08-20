Evinizdeki bu noktalara dikkat! Keneler en çok oralarda gizleniyormuş

Keneler denildiğinde çoğumuzun aklına orman yürüyüşleri, piknik alanları ya da tarlalar gelse de uzmanlar, bu tehlikeli parazitlerin artık evlerimize kadar girebildiği konusunda uyarıyor.

Görünüşte masum bir bahçe gezisi ya da kısa bir yürüyüş sonrası kıyafetlerimize yapışan keneler, özellikle koyu renkli giysilerde fark edilmesi neredeyse imkânsız hale geliyor.

Kontrol edilmeden çıkarılan giysiler ise adeta bu parazitler için bir “taşıma aracı” görevi görüyor. Kıyafetler aracılığıyla eve giren keneler ise meğer evin o noktalarında günlerce saklanabiliyormuş.

BU NOKTALARA DİKKAT!

Evin içine giren keneler, genellikle karanlık, nemli ve sessiz köşelere gizlenerek varlıklarını belli etmeden uzun süre yaşayabiliyor.

Bu durum, fark edilmediğinde hem evcil hayvanlar hem de insanlar için ciddi sağlık riskleri doğurabiliyor.

Keneler, doğada dallar ve uzun otlarda “avlarını” beklerken, evde de gizlenmek için çeşitli noktaları tercih ediyor. En çok bulundukları yerler arasında:

- Süpürge içleri

- Halılar (özellikle kalın kıllı olanlar)

- Kapı ve pencere kenarları

Bu bölgelerde günlerce fark edilmeden kalabilen keneler, hem insanlar hem de evcil hayvanlar için büyük risk taşıyor.