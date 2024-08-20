DHA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, teyze acısı yaşadı.
Altun'un 75 yaşındaki teyzesi Adalet Oral, yaşlılığa bağlı sebeplerle vefat etti.
Merhume Oral için bugün Kocaeli’nin Darıca ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.
TAZİYELERİ KABUL ETTİ
Oral, Osmangazi Mahallesi’ndeki Aşıroğlu Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Darıca Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Teyzesinin cenaze namazına katılan İletişim Başkanı Altun, taziyeleri kabul etti.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)