Faturayı düşüren kurutma makinesi taktiği: Ev hanımları bayıldı

Kış aylarında çamaşırların kurumaması, birçok evin en büyük sorunlarından biri.

Günlerce asılı kalan çamaşırlar kötü kokabilir, evde nem oluşabilir. Bu nedenle birçok kişi çözümü çamaşır kurutma makinesinde buluyor.

Ancak bu pratik cihazların en büyük dezavantajı, yüksek enerji tüketimiyle elektrik faturalarını kabartması.

Ev ekonomisini zorlamadan çamaşır kurutma makinesini kullanmanın ise oldukça basit bir yolu var.

KURU BİR HAVLU KOYUN

Kurutma makinesine nemli çamaşırlarla birlikte bir büyük veya iki küçük kuru havlu eklerseniz, kurutma süresinin gözle görülür biçimde kısaldığını fark edeceksiniz.

Çünkü havlunun kuru lifleri, makine içindeki su buharını emerek diğer kıyafetlerin çok daha hızlı kurumasını sağlar.

Bu yöntem sayesinde kurutma süresi %20’ye kadar azalabilir, enerji tüketimi düşer, faturalar hafifler. Ayrıca makinenin ömrü uzar, aşırı ısınma riski azalır.