Faturayı uçuruyor: İşte en çok elektrik tüketen 10 ev aleti

Günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelen elektrikli aletler, konforumuzu artırırken faturalarımızı da sessizce yükseltiyor.

Evde en sık kullandığımız cihazlar arasında bazıları, diğerlerine göre çok daha fazla enerji harcayarak her ay bütçemizi fark ettirmeden zorluyor.

Özellikle mutfak, banyo ve oturma odasında yer alan bazı elektrikli ürünler, kısa süreli kullanılsa bile yüksek watt gücüyle çalıştıkları için ciddi bir enerji tüketimi yaratıyor.

Peki, bu cihazlar neler?

EN ÇOK ELEKTRİK HARCAYAN EV ALETLERİ

1. Televizyon

2. Çamaşır makinesi

3. Bulaşık makinesi

4. Buzdolabı

5. Çamaşır kurutma makinesi

6. Kombi

7. Elektrikli süpürge

8. Ütü

9. Su ısıtıcısı (Kettle)

10. Kahve makinesi

TASARRUF İÇİN NE YAPABİLİRİZ?

* Kullanmadığınız cihazların fişini çekin.

* Enerji tasarruflu modelleri tercih edin.

* Ütü, çamaşır makinesi gibi aletleri kısa süreli ve verimli kullanın.