Gabar'da sondaj kulesinde patlama tatbikatı

İHA

Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolunda kritik bir eşik olan Gabar Dağı, yer altındaki zengin petrol rezervleriyle stratejik önemini her geçen gün daha da artırıyor.

Yerli üretim kapasitesinin yükseltilmesinde kilit rol oynayan bu bölge, yalnızca enerji açısından değil, aynı zamanda Türkiye’nin bölgesel etkinliğini pekiştirmesi bakımından da hayati önemde.

Gabar, artık sadece bir dağ değil, Türkiye’nin geleceğine yön veren stratejik bir merkez.

SONDAJ KULESİ PATLAMA TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bu değerin korunması ve olası bir felaket ya da sabotaj senaryosuna karşı hazırlıklı olunması amacıyla, Şırnak’taki Gabar Dağı’nda bulunan Şehit Aybüke Yalçın 72 Lokasyonu TP1500-3b Naim Süleymanoğlu sondaj kulesinde gerçeğini aratmayan bir tatbikat gerçekleştirildi.

NEFES KESEN ANLAR YAŞANDI

Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı faaliyet planı kapsamında düzenlenen tatbikatta, kontrolsüz gaz çıkışı sonucu patlama ve yangın senaryosu uygulandı.

Tatbikatta, adeta nefes kesen anlar yaşandı.

SANİYELERLE YARIŞTILAR

larmın verilmesiyle birlikte Gabar Dağı TP1500-3b Naim Süleymanoğlu sondaj kulesi bölgesinde adeta seferberlik ilan edildi.

Yangınla birlikte kulede mahsur kalan işçilere ulaşmak için saniyelerle yarışıldı.

UMKE ekipleri tam teçhizatla olaya müdahale ederken, itfaiye alevlerin kuleyi sarmasına engel oldu. AFAD ekipleri, kimyasal gaz tehlikesine karşı özel ekipmanla bölgede tarama yaptı.

BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Tatbikatta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alarak, sivil geçişi kapattı. İtfaiye ve sağlık ekipleri ise olay yerine en kısa sürede ulaşarak, koordineli şekilde müdahale etti. Zorlu arazi şartlarına ve yüksek güvenlik seviyesine rağmen senaryo başarıyla tamamlandı.

Gerçeği aratmayan tatbikat, muhtemel bir afet ya da sabotaj durumunda müdahale kabiliyetinin üst düzeyde olduğunu gösterdi.