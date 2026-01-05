Gardıroba bir kase pirinç koyanlar sonucuna inanamıyor!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Evlerde sıkça karşılaşılan ancak çoğu zaman önemsenmeyen sorunlardan biri de gardıroplarda oluşan nemdir.

Hafif küf kokuları, kıyafetlerin nemli kalması ve zamanla ortaya çıkan lekeler, dolap içinde biriken nemin sonucunda ortaya çıkıyor.

Özellikle havalandırması yetersiz alanlarda, dış cepheye yakın duvarlarda ya da aşırı doldurulmuş dolaplarda bu problem daha da belirgin hale geliyor.

Bu sorunu çözmek için her zaman kimyasal ürünlere başvurmak gerekmiyor. Kimyasal içermeyen bu basit yöntem, hem kıyafetlerin daha uzun süre korunmasına yardımcı oluyor hem de dolap içindeki kötü kokuların önüne geçiyor.

BİR KASE PİRİNÇ KOYUN

Pirinç, bulunduğu ortamdan yavaş yavaş nem çekme özelliğine sahip.

Gardırobun içine yerleştirilen bir kase pirinç, dolap havasındaki fazla nemi emerek iç ortamın daha kuru kalmasına yardımcı olabiliyor. Bu sayede kötü kokular azalıyor ve küf oluşma riski bir nebze düşüyor.

Bir kaseye ya da küçük bir bez torbaya pirinç koyun ve dolabın içine bırakın. Nem emici özelliğinin korunması için pirinci düzenli aralıklarla kontrol etmeyi unutmayın.

Taneler topaklanmaya veya yapışkan hale gelmeye başladığında etkisini kaybettiği anlamına gelir, yenisiyle değiştirilmesi gerekir.

Pirince birkaç damla lavanta gibi doğal esansiyel yağlar ekleyerek dolap içinde hafif ve ferah bir koku sağlayabilirsiniz.