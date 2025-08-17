Gazi Mustafa Kemal'in vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü'ne ziyaretçi akını

Trabzon'da günde yaklaşık 3 bin 500 kadar kişinin ziyaret ettiği Atatürk Köşkü'ne Arap turistlerin de yoğun ilgisi olurken, Köşkün bahçesindeki alanda ziyaretçilere Atatürk'ün sevdiği şarkılar canlı müzik eşliğinde sunuluyor.

Her yıl binlerce vatandaşın ziyaret ettiği, 19. ve 20. yüzyıl mimarisi ile inşa edilen köşk, özellikle Atatürk'ün burada bıraktığı izler dolayısıyla ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

"HERKESİN BURAYI GEZMESİNİ TAVSİYE EDİYORUM"

Ziyaretçiler, köşkün içerisindeki Atatürk'e ait eşyaları ve fotoğrafları yakından görme şansı yakalarken, köşkün mimarisi ve iç dekorasyonu da dikkat çekici özellikler taşıyor.

Ziyaretçilerden Evren Saygınev, Atatürk Köşkü'nü ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek şunları söyledi:

Ordu'dan geldim, burası ikinci ziyaretim. Gerçekten çok güzel bir yer, buraya doyamıyorum. Bir zamanlar Atatürk'ün burada bulunmuş olması bana gurur veriyor. Köşkün çevresi çok güzel; sadece fotoğraf çekilmek için bile gelinebilir. İçerideki eşyaları, kaldığı odayı ve yattığı yeri görmek insana farklı duygular yaşatıyor. Restore edilip tekrar ziyarete açılması, özellikle öğrencilere indirim uygulanması çok güzel. Herkesin burayı gezmesini tavsiye ederim.

"VASİYET ODASINI GÖRDÜK, GÖZLERİMİZ DOLDU"

Gani Dikbaş da duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Erzurum'dan geliyoruz. Trabzon'a kadar gelmişken Atatürk Köşkü'nü ziyaret etmeden dönmek olmazdı. Daha önce hiç gelmemiştik, bu ilk gelişimiz. İçeride Atatürk'ün merdivenlerden çıkışını hayal ettik. Vasiyet odasını da gördük, çok duygulandık, gözlerimiz doldu diyebilirim. Bugün ayrıca çok kalabalıktı, turlar da gelmiş, en yoğun günlerinden biriydi.

"ATATÜRK'ÜN KALBİMİZDEKİ YERİ BELLİ"

Sakarya'dan ailesiyle gelen Mustafa Merter ise "Atatürk'ün kalbimizdeki yeri belli. Trabzon'da kaldığı yeri görmek ve çocuklarımıza göstermek istedik. Bizim için duygusal ve anlamlı bir anı oldu. Daha önce bir kez gelmiştik, bu ikinci ziyaretimiz. Çok kalabalık, fotoğraf çektirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.