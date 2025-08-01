Genç dağcı Meryem Erkuş, Süphan'a da tırmandı

Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi’nde okuyan 11. sınıf öğrencisi Meryem Erkuş, doğa sevgisini zirvelere taşıyor. Aynı zamanda lisanslı bir sporcu olan Erkuş, babasının başkanlığını yaptığı Ağrı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ADAK) ile birlikte çeşitli doğa etkinliklerine katılıyor.

AĞRI'DAN SONRA SÜPHAN DAĞI'NA DA AYILARIYLA TIRMANDI

Geçtiğimiz yıl 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı’na oyuncak ayıcıklarıyla birlikte tırmanan Erkuş, bu yaz tatilinde rotasını Türkiye’nin üçüncü en yüksek zirvesi olan Süphan Dağı’na çevirdi. 4 bin 58 metre yüksekliğe sahip Süphan Dağı’na doğaseverlerle birlikte tırmanan genç dağcı, zorlu parkurları, kar ve buzulları aşarak zirveye ulaştı.

15 saatlik bir yürüyüşle tamamlanan tırmanışın sonunda Erkuş, zirvede kardeşlerini temsil eden ayıcıklarıyla fotoğraf çektirdi, manzaranın keyfini çıkardı.

"HER ZİRVE YENİ BİR HEDEF"

Dağcılığa olan ilgisinin küçük yaşlarda başladığını anlatan Erkuş, doğada vakit geçirmeyi çok sevdiğini dile getiriyor. Daha önce Ağrı, Kösedağ ve Aladağlar’a da tırmandığını belirten Erkuş, Süphan deneyimini şöyle anlattı:

Gece yarısı yola çıktık. Rota oldukça zorluydu; kayalıklar, buzullar ve sert rüzgarlar vardı. Ama tüm yorgunluğa rağmen zirveye ulaştım. Yanımdaki oyuncak ayıcıklar kardeşlerimi simgeliyor. Onlar da büyüyünce benimle birlikte zirvelere tırmanacaklar.

SIRADAKİ HEDEFİ CİLO

Boş zamanlarında kitap okuduğunu ve ders çalıştığını söyleyen Erkuş, dağlarda olmanın kendisine bambaşka bir huzur verdiğini belirtti:

Süphan’ın manzarası etkileyiciydi. Zirveye 50 metre kala neredeyse adım atacak halim kalmamıştı ama bırakmadım. Tepedeki kar, buzullar ve krater gölleri büyüleyiciydi. Türkiye’nin en yüksek dağı Ağrı’ya ve üçüncü sıradaki Süphan’a tırmandım. Şimdi sırada ikinci en yüksek dağ olan Cilo var.

Genç yaşına rağmen gösterdiği azim ve doğa sevgisiyle takdir toplayan Meryem Erkuş, sadece dağlara değil, yeni hedeflere de tırmanmaya devam ediyor.