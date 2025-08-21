Gökyüzünden Türkiye güzellikleri sergilendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Kültür Yolu Festivalleri'nin 8’inci durağı olan Nevşehir’de Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin (TFMD) hazırladığı “Gökyüzünden Türkiye Güzellikleri” fotoğraf sergisi düzenlendi.

Adana, Manisa, Şanlıurfa, Samsun, Bursa, Trabzon ve Van’da sergilendikten sonra şimdi de “Gökyüzünden Türkiye Güzellikleri” Fotoğraf sergisi Nevşehir, Avanos Kızılırmak kenarında vatandaşların ziyaretine açık oldu.

Türkiye’nin 20 farklı şehrinde 7 ay boyunca Kültür Yolu Festivalleri'ni renklendirecek olan sergide, Türkiye’nin farklı coğrafyalarında drone ile çekilmiş Türkiye’nin güzelliklerini anlatan fotoğraflar yer aldı.

TFMD'nin bugüne kadar farklı fotoğraflarla Almanya’dan ABD’ye, Rusya’dan Güney Afrika’ya, Hindistan’dan Zambiya’ya, Katar’dan Arjantin’e yirminin üzerinde ülkede sergiledi.

GÖKYÜZÜNDEN FOTOĞRAFLARLA TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ

İstanbul’da Kız Kulesi’nden, Bergama’da Pergamon Antik Kenti’ne, Denizli’de Pamukkale’den Rize’de Pokut Yaylası’na, Konya’da Eber Gölü’nden Ankara’da Nallıhan’a, Isparta’da Lavanta Hasadı’ndan, Burdur’da Salda Gölü’ne, Çanakkale’de Şehitler Abidesi’nden Nevşehir’de Kapadokya’ya Türkiye’nin gökyüzünden güzelliklerinin yer aldığı bu sergide 27 fotoğrafçıdan 42 fotoğraf bulunuyor.

YARIŞMAYA GELEN FOTOĞRAFLARDAN DERLENDİ

TFMD’nin 40 yıldır aralıksız düzenlediği “Yılın Basın Fotoğrafları” yarışma organizasyonu içerisinde ülke tanıtımına katkı sunmak adına 10 yıldır yapılan “Türkiye Güzellikleri” yarışmasında “Gökyüzünden Türkiye Güzellikleri” fotoğrafları ayrı bir kategori olarak yarışıyor. Sergide yer alan fotoğraflar, her yıl 5 binden fazla eserin katıldığı bu yarışmaya gelen fotoğraflardan oluşan dev arşivden seçiliyor.

Kültür Yolu Festivalleri 1-9 Kasım tarihlerinde Antalya'da Cumhuriyet Meydanı’nda açılacak sergiyle son bulacak.

GÖRSEL ZENGİNLİK KUŞ BAKIŞI GÖRÜLECEK

Türkiye'nin sahip olduğu görsel zenginliklerin, Kültür Yolu Festivalleri aracılığıyla onlarca şehirde sergilendiğini dile getiren TFMD Başkanı Rıza Özel, bu yıl da görsel şölenin drone fotoğraflarıyla süreceğini belirtti.