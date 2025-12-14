Gümüşhane beyaz gelinliğini giydi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gümüşhane'de kar yağışı erkili oluyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer alan ve coğrafi yapısı gereği dağların kucakladığı şehir olarak bilinen Gümüşhane, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte beyazlara büründü.

Kent merkezini çevreleyen yüksek dağ zirvelerine düşen kar ve vadi tabanına doğru süzülen sis bulutları, seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı.

GÖRSEL ŞÖLEN

Şehrin gürültüsünden uzak, beyazın sessizliğiyle kaplanan Gümüşhane manzarası, havadan görüntülendi.

Kar yağışının ardından ortaya çıkan bu mest edici atmosfer, kışın soğuk yüzünü unutturarak izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Şehrin simgesi olan dağların karlı zirveleri ile yerleşim yerlerinin bütünleştiği o anlar, kış turizmi potansiyelini de gözler önüne serdi.