Gümüşhane'de Örümcek Ormanları'nda sonbahar

Gümüşhane'de labirenti andıran patikaları, göğe tırmanan ağaçları, hırçın yamaçları, çağıltılı dereleri, şelaleleri, bitkileriyle Avrupa'nın en uzun köknar ve ladinlerinin boy verdiği doğal bir ağaç müzesi olan Örümcek Ormanları, sonbaharın binbir rengine büründü.

"DOĞAL AĞAÇ MÜZESİ"

"Doğal ağaç müzesi" ve "Doğanın dev anıt galerisi" gibi ünvanlarla anılan coğrafya, sarı, kırmızı, kahverengi ve yeşilin binbir tonuyla adeta bir renk cümbüşüne sahne oluyor. Hırçın yamaçlardan dökülen şelaleler ve çağıltılı derelerin sesi, sonbahar yapraklarının hışırtısına karışarak doğanın en güzel senfonisini oluşturuyor.

Türkiye'nin en önemli doğal alanlarından biri olan Örümcek Ormanları, bu mevsimde fotoğraf tutkunlarının ve doğa aşıklarının akınına uğruyor. Ziyaretçiler hem temiz havanın tadını çıkarıyor hem de eşsiz manzaralar eşliğinde unutulmaz anlar yaşıyor.

Sonbaharın büyüleyici renkleriyle ziyaretçilerini adeta bir tablonun içine çeken, yüzlerce yıllık anıt ağaçların çeşitliliği nedeniyle "doğal ağaç müzesi" olarak nitelendirilen alan 1998 yılında Tabiatı Koruma Alanı ilan edildi.

Avrupa ve Kafkasya'nın en uzun ladin ve köknar ağaçlarına ev sahipliği yapan "doğal ağaç galerisi" Örümcek Ormanları, sarı, kızıl, mor tonlarına bezeli ağaçlarıyla sonbaharda adeta bir renk senfonisi sunuyor.

FOTOĞRAFÇILARIN UĞRAK YERİ

Sonbaharın gelmesiyle birlikte adeta doğal bir fotoğraf stüdyosuna dönüşen Örümcek Ormanları, profesyonel ve amatör fotoğrafçıların da akınına uğruyor.

Her bir köşesi kartpostallık manzaralar sunan ormandaki manzaralar görenleri kendine hayran bırakıyor.

"FENK CÜMBÜŞÜNÜN KEYFİNİ ÇIKARMAK İSTEDİK"

Birçok ağaç türüyle Türkiye'nin önemli "karışık" ormanlarından biri olma özelliğini taşıyan Örümcek Ormanları'nın sonbahar manzarasını görmek için İstanbul'dan gelen Orhan Kara, "Memleketimizi ziyarete geldik. Sonbaharın keyfini çıkartmak için. Birkaç gündür buralarda yaylaları geziyoruz. Örümcek Ormanları'nın içerisinde, harika bir tabiatın içerisindeyiz. Buradaki bu sonbahardaki renk cümbüşünün keyfini çıkartmaya geldik. Her yıl bu mevsimlerde geliyorum.

Geçen yılda Ekim'in 16'sında gelmiştim. Bir hafta kadar burada kaldık. Özellikle bahar ve sonbahar aylarında gelmeye özen gösteriyorum. Hem nüfus olarak daha kalabalıktan uzak oluyor hem de mevsim olarak çok daha keyifli oluyor." dedi.

"HER RENGİ GÖREBİLİYORUZ"

Örümcek Ormanları'nda gördüğü manzarayı tarif eden Kara, "Doğada olabilecek her rengin tonunu görebiliyoruz ve aynı zamanda doğal bir orman tünelinden geçiyor hissiyatı oluyor. Bu temiz oksijenle beraber bu dağlarda gezmek gerçekten çok keyif verici. Herkesi buralara bekliyoruz. Örümcek Ormanları'na, Gümüşhane'mize, Kürtünü'müze herkesi davet ediyoruz." diye konuştu.

Karadeniz'in birçok bölgesinde olmayan güzel yaylalar ve ormanların burada mevcut olduğunu ifade eden Kara, "Biz kuzenimle seyahat etmeyi çok seviyoruz ve dünyanın birçok ülkesine beraber seyahat ediyoruz. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında İsviçre Alplerine doğa gezisi için gittik. Buraların Alplerden gerçekten hiçbir eksiği yok fazlası var.

Ama bizim insan olarak da eksiğimiz var: Doğayı lütfen kirletmeyelim, çöplerimizi lütfen yere atmayalım. Allah'ın bize vermiş olduğu bu güzellikleri çöpümüzü dışarı atarak biz kirletmeyelim, bozmayalım." mesajı verdi.

"BURASI CENNET"

Hollanda'dan gelen Tayyip Yılmaz ise "Buralara gezmeye geldik. Buralar çok güzel ben bayıldım. Bu mevsimde ilk defa geldim buraya. Çok güzel. Bir daha da geleceğim. Her sene geleceğim.

En çok beni etkileyen renklilik oldu. Şu ağaçların renkliliği falan çok hoşuma gitti. Hiçbir yerde böyle bir şey görmedim ben. Çok güzel, cennet. Buraya gelin." dedi.

Sonbaharda renk cümbüşüyle binlerce ziyaretçiyi kendine çeken Örümcek Ormanları, Gümüşhane'nin doğa turizmindeki en büyük değerlerinden biri olmaya devam ediyor.