Gümüşhane'de sonbahar yüzünü gösterdi

Gümüşhane, 600 metreden 3 bin 331 metreye kadar yükselen rakım farkıyla dikkat çekiyor.

Ekim ayı başlarında yüksek kesimlerde başlayan sonbahar dönüşümü, kasım ayı sonuna kadar devam ederek şehir merkezi ve alçak kesimlere doğru iniyor.

Bu süreçte Gümüşhane'nin vadi ve dağ etekleri sarının en parlak tonlarından kırmızının en derin renklerine, kahverengi ve turuncunun büyülü geçişlerine sahne oluyor.

"ENTERESAN BİR COĞRAFYA"

Türkiye'de görülen üç iklim tipinden ikisi olan karasal ve Karadeniz ikliminin görüldüğü ve aynı zamanda üç fitocoğrafik bölgeden ikisine de ev sahipliği yapan Gümüşhane, bu özelliğiyle uzmanlar tarafından "enteresan ve sıra dışı bir coğrafya" olarak nitelendiriliyor.

Her sonbaharda doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini üzerine çeken Gümüşhane coğrafyasında kış öncesi ortaya çıkan bu görsel şölen, doğa severler ve fotoğraf sanatçıları için kaçırılmayacak anlar oluşturuyor.

Fotoğraf sanatçısı Samet Çelik, sonbahar mevsiminin Gümüşhane'de bir başka yaşandığını belirterek tüm fotoğraf ve doğa tutkunlarını bu anları ölümsüzleştirmek için şehre davet etti.

"SONBAHAR GÜMÜŞHANE'DE BİR BAŞKA YAŞANIR"

Sonbahar mevsiminin doğanın büyüleyici renklerinin sergilendiği en güzel dönemlerden birisi olduğunu ifade eden Çelik, "Bu güzelliğin en iyi yaşandığı yerlerden birisi de Gümüşhane. Her yıl bu mevsimde Gümüşhane dağları, yaylaları, ormanları sarının, kırmızının, turuncunun binbir renkli tonlarına bürünür, coğrafya adeta bir tabloya dönüşür.

Şehrin en yüksek kesimlerinden en alçak kesimlerine doğru bu renk sürekli değişime uğradığı için uzun sürer.

Aynı zamanda fotoğraf ve doğa tutkunlarından birisi oluyor Gümüşhane. Herkesi bu güzellikleri yerinde görmeye davet ediyoruz. Gümüşhane sonbahar tonlarının en güzel yaşandığı yerlerden birisi. Sonbahar Gümüşhane'de bir başka yaşanır." dedi.