İHA

98 yaşındaki Hüsniye Kutlutan, Gümüşhane'nin Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşamını sürdürüyor.

Evliliğinden çocuğu olmayan Hüsniye Kutlutan, eşinin 50 yıl önce hayatını kaybetmesi sonrası yalnız yaşamaya başladı.

EV İŞLERİNİ YAPAMAZ OLDU

Yaşlı kadın, yaşı ilerledikçe ev işlerini yapamaz hale geldi.

Yeğenleri ve akrabalarının belirli sürelerde kendisini ziyaret ettiğini fakat büyük oranda yalnız kaldığını ifade eden yaşlı kadından haberdar olan 5 Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi ise Kutlutan'a destek olmak için komşusu Tuğba Yılmaz ile iletişime geçerek yalnız yaşadığı eve gitti.

Evin temizliğini yapan öğrenciler, çay demleyerek yaşlı kadınla sohbet etti.

Hüsniye Kutlutan'ın ziyaretten çok memnun olduğunu söyleyen öğrenciler, onu yalnız bırakmayacaklarını da belirtti.

"ONLARA SEVİLDİĞİNİ GÖSTERMEK AŞIRI DERECEDE MUTLU EDİYOR"

Hüsniye Kutlutan'ın kendilerini çok güzel karşıladığını ve mutlu olduğunu belirten Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi Esra Marab, şu açıklamalarda bulundu:

Hüsniye Kutlutan 98 yaşında tek yaşıyor, bu zamana kadar çocuğu hiç olmamış. Eşi 50 yıl önce vefat etmiş. Komşusu Tuğba Hanım onu ziyarete gelip yardım ediyor sadece. Biz de sosyal sorumluluk projesi kapsamında buraya gelip teyzemizi bulduk. Onun yanına geldik onunla sohbet ettik, güzel zaman geçirdik, evinin temizliğini yaptık. Bulaşıklarını yıkadık, evini süpürdük. Kendisi biraz unutkan yoksa geçmiş hikâyelerinin tamamını dinlemeyi çok isterdik. Bizi gördüğü için mutlu oldu, ilerde biz de yaşlanacağız onların yanına gidip sohbet etmek, onlara sevildiğini hatırlatmak ve değer verdiğinizi göstermek onları aşırı derecede mutlu ediyor.

"50 SENEDİR YALNIZIM, KIZLAR GELDİĞİ İÇİN ÇOK MUTLU OLDUM"

Kocasını 50 sene önce kaybettiğini ve çocuğu olmadığı için de yalnız kaldığını söyleyen Hüsniye Kutlutan şu ifadelerde bulundu:

Kızlar buraya geldiler bir şeyler yaptılar. Allah razı olsun ömürleri çok olsun ama hiçbirini tanımıyorum. 50 senedir yalnızım ama Allah razı olsun idare ediyorum. Kızlar geldiği için çok mutlu oldum Allah onlardan razı olsun ömürleri çok olsun.

"EVİ TEMZLEDİLER, ÇAY YAPTIK, SOHBET ETTİK"

Komşusu Tuğba Yılmaz ise şu sözleri sarf etti: