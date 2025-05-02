Gümüşhane'de yaylaya gidenler kayanın altında kalmaktan son anda kurtuldu
İHA

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bulunan Erikbeli Yaylası'na gitmek isteyen Nedim Güvendi ve arkadaşları, Kale Mahallesi yol ayrımı mevkiinde devasa kaya kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Dağ yamacından kopan ve yolun ortasına düşen kayanın boyutu yaşanabilecek facianın boyutlarını gözler önüne serdi.

KAYA KÜTLESİ EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA KALDIRILDI

Vatandaşlar, yol güzergahında önlem alınmadığını söyleyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Yola düşen devasa kaya kütlesi Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kaldırılırken, yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Dilan Kılıç
Editor