Gümüşhane'ye kar yağdı, manzara büyüledi

İHA

Gümüşhane’nin yüksek kesimlerinde son günlerde etkili olan kar yağışı, büyüleyici manzaralar ortaya çıkarıyor.

Torul ilçesine bağlı Cebeli köyünün Çiçekli Mahallesi’nde karla buluşan sonbahar manzarası, görenleri kendine hayran bıraktı.

Kar yağışının ardından sabah erken saatlerde derin vadiler arasında süzülen sisle birlikte ortaya çıkan manzara, adeta bir tabloyu andırdı.

"HEM ŞAŞKNLIK HEM HAYRANLIKLA İZLEDİK"

Karla kaplı ağaçlar ve beyaz örtü, sonbaharın pastel tonlarıyla kaynaşarak manzaraya masalsı bir hava katarken o anları ölümsüzleştiren Mustafa Akbulut, bu yıl erken gelen kar yağışının ardından köyün doğasında meydana gelen bu değişimi şaşkınlık ve hayranlıkla izlediklerini söyledi.