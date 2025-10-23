Hakkari Cilo Dağı yeniden beyaza büründü

- Hakkari Yüksekova'daki Cilo Dağı ikinci kez karla kaplandı.
- Soğuk hava ve yağışlar yüksek bölgelerde yerini kara bıraktı.
- Dağ ve evlerin birleşimi kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin çevresini saran 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı'nda kar yüzünü gösterdi.
İlçede başlayan soğuk hava ve ardından gelen yağışlar, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER
Kar yağışı ile birlikte Cilo Dağı’nın yüksek kesimleri ikinci kez beyaza bürünürken, dağın evlerle birleşmesi ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.
İlçede hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşanırken, sisli hava ise etkisini sürdürüyor.