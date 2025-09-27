Abone ol: Google News

Hakkari Yüksekova'da toz bulutu

Yüksekova ilçesinde etkili olan toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi.

Yayınlama Tarihi: 27.09.2025 19:08 Güncelleme:
Hakkari Yüksekova'da toz bulutu

Hakkari'de sabah saatlerinden itibaren başlayan rüzgar, akşam saatlerinde etkisini arttırdı.

Oluşan toz bulutu rüzgarın da etkisiyle kısa sürede Cila Dağlarını kaplarken, vatandaşlar ise o anı cep telefonlarıyla kaydetti.

"KIŞ YAKLAŞTI, BU DURUMLAR SÜRECEK"

Toz bulutunun ilçede etkili olduğunu belirten Mervan Teker, "Sabah başlayan rüzgar akşam saatlerinde toz bulutuna dönüştü. Cilo Dağları, toz bulutundan dolayı şu an kaybolmuş durumda. Bu durum 2 senedir her ay yaşanıyor. Artık kış yaklaştı, bu durumlar sürecek gibi" dedi.

