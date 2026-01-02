Hakkari'de çığ düştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, özellikle de doğu bölgeleri kara teslim.

Yağan kar, çığ tehlikesini de birlikte getirdi.

Artvin ve Van'dan sonra bir çığ haberi de Hakkari'den geldi.

ÇIĞ RİSKİ SÜRÜYOR

Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışının ardından Van-Çukurca kara yolunun farklı noktalarına çığ düşmeleri devam ediyor.

Karayolları ekipleri tarafından şimdiye kadar yaklaşık 35 çığ temizlenirken, bölgede risk sürüyor.

O ANLAR KAMERADA

Yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdüren ekipler, dağlık alandan araçların önüne doğru inen çığı kayıt altına aldı. Tehlikeli anlara rağmen olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Yetkililer, sürücüleri çığ riski bulunan güzergâhlarda dikkatli olmaları konusunda uyardı.