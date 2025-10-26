Hakkari’de dağlar beyaza büründü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren soğuk hava dalgası ve kar yağışı, Hakkari’nin Yüksekova ilçesini çevreleyen yüksek rakımlı dağları beyaza bürüdü.

CİLO DAĞI'NDA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

İlçenin en yüksek noktası olan 4 bin 130 rakımlı Cilo Dağı’nın zirvesi tamamen karla kaplanırken, dağın hemen tepesine inen bulutlar, ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı.

DOĞA TUTKUNLARI VE FOTOĞRAFÇILAR İÇİN EŞSİZ ANLAR

Dağların kar ve bulutlarla oluşturduğu görsel şölen karşısında kayıtsız kalamayan doğa tutkunları ve fotoğrafçılar, bu eşsiz anları cep telefonları ve kameralarla kayıt altına aldı.

KÜÇÜK FOTOĞRAFÇININ İZLENİMLERİ

Ailesiyle Cilo Dağı’nın güzelliklerini görüntüleyen 11 yaşındaki Yusuf Yuzar Tek, "Hafta sonu ailemle balkonda otururken karla kaplı dağlar ve bulutların birleşimi muazzam bir görüntü oluşturdu. Hemen telefonlarımıza sarılıp bu manzarayı kaydettik" ifadelerini kullandı.