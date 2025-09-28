Hakkari'de kayakçılar, can güvenliği olmayan yollarda çalışıyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde tekerlekli kayak sporcuları, uygun antrenman alanı eksikliği nedeniyle çalışmalarını sağlıklı koşullarda sürdüremiyor.

Tehlikeli Şartlarda Asfalt Antrenmanı

TEHLİKELİ ŞARTLARDA ASFALT ANTRENMANI

Sporcular, antrenmanlarını aksatmamak için tehlikeli ve zorlu asfalt koşullarında çalışmak zorunda kalıyor. Bu durum, gençlerin sağlığı ve gelişimi açısından büyük risk oluşturuyor.

Karşılaştıkları tüm zorluklara rağmen sporcular, Türkiye çapındaki yarışmalardan boş dönmüyor. Farklı dallarda elde edilen birincilik ve ikincilik dereceleri, gençlerin kararlılığını ortaya koyuyor.

DESTEK BEKLİYORLAR

İmkanları kısıtlı olan sporcular, tüm bu zorluklara rağmen daha iyi şartlarda antrenman yapabilmek ve destek almak istiyor.