Hakkari'de kayakçılar, can güvenliği olmayan yollarda çalışıyor

Yüksekova ilçesindeki şampiyon kayakçılar, güvenli olmayan yollarda yarışlara hazırlanmak zorunda kalıyor.

Yayınlama Tarihi: 28.09.2025 18:00
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde tekerlekli kayak sporcuları, uygun antrenman alanı eksikliği nedeniyle çalışmalarını sağlıklı koşullarda sürdüremiyor.

Tehlikeli Şartlarda Asfalt Antrenmanı

Sporcular, antrenmanlarını aksatmamak için tehlikeli ve zorlu asfalt koşullarında çalışmak zorunda kalıyor. Bu durum, gençlerin sağlığı ve gelişimi açısından büyük risk oluşturuyor.

Karşılaştıkları tüm zorluklara rağmen sporcular, Türkiye çapındaki yarışmalardan boş dönmüyor. Farklı dallarda elde edilen birincilik ve ikincilik dereceleri, gençlerin kararlılığını ortaya koyuyor.

DESTEK BEKLİYORLAR

İmkanları kısıtlı olan sporcular, tüm bu zorluklara rağmen daha iyi şartlarda antrenman yapabilmek ve destek almak istiyor.

