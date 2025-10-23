Hakkari'de sabah saatlerinde görsel şölen

- Hakkari Yüksekova'da soğuk hava yerini sabah saatlerinde yoğun sise bıraktı.
- Görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken, sürücüler farlarını yakarak zor anlar yaşadı.
- Yetkililer hız ve takip mesafesine dikkat edilmesi konusunda uyardı.
Hakkari Yüksekova'da etkili olan soğuk hava, sabah saatlerinde yerini sise bıraktı.
İlçenin yüksek kesimlerine çöken sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.
ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLEDİ
Özellikle çevre yolu, Vezirli yolu ve Şemdinli yolunda araç kullanmakta güçlük çeken sürücüler, farlarını yakarak ilerlemek zorunda kaldı.
EŞSİZ MANZARALAR
Sisli havanın oluşturduğu o eşsiz manzaralar, görenleri adeta mest ederken yetkililer ise sürücüleri, trafik güvenliği konusunda uyardı.
Düşük görüş mesafesi nedeniyle muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla hız limitlerine uyulması ve takip mesafesinin korunması gerektiği vurgulandı.