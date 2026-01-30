"Mayam yok" derdi bitti: İçine 2 tane atın, kalıp gibi yoğurt yapın...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ev yapımı yoğurt, şüphesiz ki en sağlıklısı...

Ancak bazen ya maya kalmıyor ya da tutmuyor.

İşte bu noktada, hiç üzülmeyin...

Sosyal medyada viral olan bir yöntem, ezberleri bozdurdu.

BİBERLE YOĞURT MAYALAMA

Geniş cam bir kabın içine saplarıyla birlikte iki tatlı yeşil biber koyun. Üzerine bir litre ılık sütü dökün.

Kabın ağzını kapatıp en az on iki saat serin ve karanlık bir ortamda bekletin.

Sütte bulunan laktik asitler, yeşil biberde de bolca bulunduğundan süt mayalanır.

Biberlerin tamamen sütün içine batması, bakterilerin süte daha hızlı yayılmasını sağlar.

Biberle mayaladığınız bu ilk sütün tadı tam yoğurt gibi olmayabilir. Tadı hafif acımsı veya kıvamı biraz sünen (salyamsı) yapıda olabilir. Çünkü siz şu an yiyeceğiniz yoğurdu değil, mayayı ürettiniz.

Elde ettiğiniz bu ilk pıhtılaşmış üründen 1-2 kaşık alıp, yeni kaynatıp ılıttığınız süte katarak tekrar mayalayın. İşte bu ikinci seferde elde edeceğiniz ürün, gerçek, tatlı ve taş gibi bir yoğurt olacaktır.

Bu yöntemle elde edilen yoğurt, hazır mayalara göre çok daha zengin probiyotik içeriğe sahip olur.