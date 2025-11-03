Hangi hayvan ne kadar yaşar? Kedi, köpek, balık, kuş…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Evcil hayvanlar, birçok aile için sadece neşe kaynağı değil, aynı zamanda sadık yaşam arkadaşları olarak hayatın ayrılmaz bir parçası.

Özellikle pandemi döneminde, evcil hayvanların aile bireyleri üzerindeki olumlu etkisinin daha da belirginleşti.

Kedi ve köpekler başta olmak üzere, kuşlar, balıklar arasında yaşam süreleri büyük farklılıklar gösteriyor.

Peki, hangi hayvan ne kadar yaşıyor?

Evcil Kediler:

İyi bakım ve sağlıklı beslenme ile genellikle 14–18 yıl yaşarlar.

Bazı ev kedileri 20 yıl veya daha fazla yaşayabilir.

Serbest dolaşan kediler, trafik ve enfeksiyon riskleri nedeniyle genellikle daha kısa yaşar.

Köpekler:

Küçük ırklar genellikle 12–16 yıl yaşar.

Büyük ırklar genellikle 8–10 yıl yaşar.

Papağanlar:

Uzun ömürlü olup 50 yıldan fazla yaşayabilirler.

Diğer Kuşlar:

Muhabbet kuşları, kanaryalar ve benzeri türler 6–12 yıl yaşar.

Akvaryum Balıkları:

Pony balıkları yaklaşık 2 yıl,

Koi sazanları 20–30 yıl yaşayabilir.

Kaplumbağalar ve Sürüngenler:

Ortalama yaşam süreleri 40–100 yıl arasında değişebilir.