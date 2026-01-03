Hatay'da ‘Antakya Künefesi' down sendromlu Mehmet'in ellerinde tat buluyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin medeniyet şehri olan Hatay, yöresel yemekleri ve tatlılarıyla gastronomi şehir olarak öne çıkıyor.

Bölgeye özgü lezzetlerden olan Antakya künefesi, 2008 yılında tescillenerek kayıtlara girdi.

Gıda sektörü hakkında araştırma yapıp bilgi sunan ‘TasteAtlas' dergisi tarafından yapılan çalışmalarda, Antakya künefesi dünyanın en iyi tatlısı seçildi.

ÇIRAK OLARAK BAŞLADI

Dünya'da bulunan 2 bin 274 tatlının yarıştığı ‘Dünyanın En İyi 100 Tatlısı' listesinde, 97 bin 422 değerlendirme sonucunda 4,51'lik puan ortalamasıyla en iyi tatlı seçildi.

Tuzsuz peynir, kadayıf ve tereyağının bir araya gelmesiyle oluşan künefe, şehrin simgesi haline geldi. Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde yaşayan Müslüm Günal, 20 yıldır dünyanın en iyi tatlısı olan künefe yaparak vatandaşların damaklarında tat bırakıyor.

Künefe yemek için Müslüm Usta'yı tercih eden 21 yaşındaki down sendromlu Mehmet Doğru, her gün künefe yediği iş yerine 6 ay önce çırak olarak başladı.

Müslüm Usta'nın künefe yapmanın inceliklerini anlattığı Doğru, kısa sürede künefe yapmayı öğrendi ve kendine özel müşteri kitlesi oluşturdu.

"AİLEDEN ÖĞRENDİM"

Down sendromlu Mehmet'in yaklaşık 6 aydır yanında çıraklık yaptığını söyleyen künefe ustası Müslüm Günal, "Ben yaklaşık 20 yıldır künefe ustasıyım ve 15 yıldır ise işletme sahibiyim. Künefe yapmayı aileden öğrendim. Künefenin içinde; kadayıf, yöreye ait tuzsuz peynir ve tereyağı kullanılır.

Künefe, dünyanın en iyi tatlısı seçildi. Bu da bizim için gurur vericiydi, dünyanın en iyi tatlısı künefedir. Mehmet 21 yaşında down sendromludur ve aynı zamanda benim köylümdür. Her gün künefe yemeye yanıma gelirdi. Mehmet'i işe alarak künefe ustası yapmaya karar verdik.

Mehmet, yaklaşık 6 aydır künefe yapmayı öğreniyor ve kendisinin özel müşterileri var. Hatay, gastronomi şehridir. Künefemiz zaten coğrafi tescil aldı.

Künefe, 2025 yılının en iyi tatlısı seçildi. Bütün insanları Hatay'a gelip künefe yemeye davet ediyoruz. Mehmet Usta'nın ellerinden dünyanın en iyi tatlısını tatmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.