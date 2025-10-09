Hatay'da cam kapıya çarpan kadın personel yere savruldu: O anlar kamerada

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan bir işletmede çalışan Nisa Ateş, masaya servis açmak için dışarı çıkıp hızlıca tekrar iş yerinin içerisine yöneldi.

Bir an dikkatsizlikle kapalı olan cam kapıya çarpan Ateş, çarpmanın etkisiyle yere savruldu.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

O anlar, saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çarpmanın ardından kısa süre şaşkınlık yaşayan Ateş'in herhangi bir sağlık sorunu olmadığı öğrenildi.

Cam kapının da zarar görmediği anlar, iş yeri çalışanlarını ve Ateş'i gülümsetti.

"BİR ANDA BAYILDIM SANDIM, SONRA GÜLDÜM"

Nisa Ateş, şöyle konuştu:

Yaklaşık 30 saniyeliğine dışarı çıkmıştım, dalgındım ve aklımda bir şey vardı. Kapının açık olduğunu sanarak yürüdüm ve cama çarptım. Bir anda bayıldım sandım, sonra güldüm ama canım çok yandı.



Müdürümüz de çok güldü, biz de hep beraber kahkaha attık. Zaten burada daha önce de birkaç kişi çarpmıştı, ben yere düşen ilk kişi oldum.

"YERE DÜŞTÜĞÜNDE GÜLÜYORDU"

İşletme Müdürü Ali Yunus Karadağ, cam kapıda sık sık benzer kazalar yaşandığını belirterek, şunları söyledi: