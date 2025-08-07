Hatay'da düğün konvoyunda lastik yakan sürücüye, ceza yağdı

Hatay'ın Arsız ilçesinde, akşam saatlerinde düğün konvoyunun geçişi esnasında motosiklet sürücüsü, kırmızı ışığın yanmasıyla gelin arabasının önüne geçti.

Motosikletli, lastik yakarak kısa sürede tozu dumana kattı.

BİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ ORADAN AYRILDI

Çevredekileri ve kendini tehlikeye atan motosikletlinin o anları kameraya yansıdı.

Kırmızı ışığın yeşile dönmesiyle yoluna devam eden motosikletli yaptığıyla hayrete düşürdü.

8,4 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Yapılan incelemeler sonucu harekete geçen Arsuz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücünün A.E. olduğunu tespit etti.

Şahsa 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 8 bin 487 TL idari para cezası uygulandı.

EHLİYETİ İPTAL EDİLDİ

Ayrıca A.E.'nin sürücü belgesi daimi olarak iptal edilirken, Türk Ceza Kanunu'nun 179/2. maddesi kapsamında da adli işlem başlatıldı.