Hatay'da Elmacı Dede, mandalinaları Mehmetçik'e götürmek için yola çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Denizli'de yaşayan 75 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bahçesinde yetiştirdiği elmaları sınır hattında ve operasyon bölgesinde görev yapan Mehmetçik'e götürmesiyle biliniyor.

Toplumda 'Elmacı Dede' olarak tanınan Yılmaz'ın elma bahçesi bu yıl don afetinden olumsuz etkilendi ve aracını doldurabilecek kadar elmayı bahçesinden toplayamadı.

Aracıyla Denizli'den yola çıkan Yılmaz'ın aracının geri kalan kısmı, Dörtyol Belediyesi ve Dörtyol Kaymakamlığı iş birliğiyle mandalinayla dolduruldu.

Mehmetçiğe manevi destek vermek için Dörtyol'dan Hakkari'ye doğru yola çıkan Yılmaz'ı Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç uğurladı.

"RABBİM ONLARI KORUSUN"

Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, Mehmetçik'e mandalina ulaştırmakta kendilerine yardımcı olduğu için Yılmaz'a teşekkür ederek "Yıllardır Denizli'de kendi bahçesinde topladığı elmaları hiçbir karşılık beklemeden operasyon bölgelerine götüren elmacı dedemizin bu yıl bahçesini don vurmuş. Onun için topladığı elmalar aracını dolduramamış.

Dörtyol Belediyemiz ve Dörtyol Kaymakamlığımız, amcamızla iletişime geçti ve Dörtyol'umuzun bu güzel mandalinalarını aracın kalan kısmına doldurduk.

Askerlerimize mandalina ulaştırmamızda bize yardımcı olduğu için kendisine teşekkür ediyoruz, Rabbim razı olsun. Askerlerimizin tırnağına taş değmesin, Rabbim onları korusun." dedi.

"SINIR BÖLGESİNDE GÖREV YAPAN ASKERLERE GÖTÜRÜYORUM"

Sınır bölgesinde görev yapan askerlere elma götürdüğünü ifade eden Muhammet Yılmaz ise, "Yıllardır operasyon bölgesindeki askerlerimize manevi destek vermek için kendi bahçemde yetiştirdiğim elmaları dağıtıyorum. Bu sene don afetinden dolayı bahçemde çok az elma oldu.

Ben de kendi bahçemdeki az elmayı yükledim, ardından da Dörtyol Kaymakamımızla iletişim kurdum ve başkanımla bu işi organize etmişler.

Aracımda boş kalan kısmı Dörtyol mandalinasıyla doldurdular. Yolumuz Hakkari Yüksekova, Çukurca oradan da Kuzey Irak'taki üst bölgelerine dağıtacağım" dedi.