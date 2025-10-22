Hatay'da kurduğu sistemle yağmur suyunu depolayarak evinde değerlendirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji verilerine göre Hatay'da, son 65 yılın en kurak yılı yaşanıyor.

Kentte 2024 yılına göre etkili olan yağış, 2025 yılında yüzde 66 oranında geriledi.

Kuraklığın etkisiyle kentte zaman zaman su kesintilerine gidiliyor.

YAĞMUR SUYUNU DEPOLAMAYA BAŞLADI

Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yaşayan Hasan Akkaya, evde çocuklarıyla oturduğu esnada suların kesildiğini fark etti.

Evin damındaki depoları kontrol eden Akkaya, iki deponun da boş olduğunu gördü.

Sağanak yağışın etkili olduğu esnada gider borunun yönünü değiştiren Akkaya, yağmur sularını depolamaya başladı.

2 DEPO SU DOLDURUP KESİNTİDEN ETKİLENMEDİ

Sağanak yağışın etkili olmasıyla Akkaya'nın kurduğu sistemle 2 depo doldu ve Akkaya Ailesi su kesintisinden etkilenmedi.

Kurduğu sistemle yağmur suyunu depolayan Akkaya, o anları sosyal medyada paylaşınca ilgi odağı oldu.

Yağmur suyunun zararsız ve temiz olduğunu ifade eden Akkaya, yağmur suyunu; banyo yaparken, bulaşıkları yıkarken ve lavaboda kullandığını söyledi.

"BANYO YAPARKEN, BULAŞIKLARI YIKARKEN, LAVABODA KULLANIYORUM"

Yağmur suyunu depolayarak kuraklığa çözüm bulduğunu söyleyen Hasan Akkaya, şu ifadeleri kullandı: