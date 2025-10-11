Hatay'da su sümbülleri Asi Nehri'ni yeşile boyadı

Asi Nehri'nin Hatay'daki bölümünü kısım kısım su sümbülleri kaplamaya başladı.

Su sümbülleri, Asi Nehri'nin Defne ve Samandağ ilçelerinden geçtiği kısmında adeta nehri görülmez hale getirdi.

Ters akmasıyla bilinen Asi Nehri'nin üzerinde dikkat çekici bir görüntü oluşturan su sümbülleri, yaz aylarında nehri istila ederken kış aylarından su seviyesinin artmasıyla eski görünümüne kavuşuyor.

Asi Nehrinde boyları 1 metreyi bulan su sümbülleri, nehrin üzerindeki yemyeşil görünümüyle görsel şölen oluşturuyor.

"HER YER YEMYEŞİL"

Bu yıl kuraklıktan ötürü Asi Nehri'nde su sümbüllerinin daha fazla olduğunu ifade eden Yeşilyazı Mahallesi Muhtarı Ali Karben, "Burası Samandağ ilçesi Yeşilyazı Mahallesi'ndeyiz. Burası Asi Nehri üstündeyiz. Şu anda asma köprünün üzerinde su sümbülleri, her yıl kışa doğru bizi ziyaret eder.

Asi Nehri'nin su seviyesi çoğaldıkça su sümbülleri terk eder. Bu yıl biraz yoğun olduğu için su sümbülleri geç terk edecek. Su sümbülleri çok güzel manzara görüntüsü oluşturuyor. Bu köprüyü yıllar önce mahalle sakinleriyle birlikte yaptığımız güzel bir köprü oldu.

Herkesin ziyaret ettiği bir köprüde özellikle hafta sonlarında çok yoğun bir kalabalık oluyor. Buranın yetkililerden talebimiz, güzelleştirme ve sağlamlaştırması gerekiyor. Çünkü bu köprü 40 yıldır ayakta ama bakıma ihtiyacı var. Mahallemiz bu köprünün bakımıyla daha da güzelleşecek.

Asi Nehri ve manzara süper oluyor. Bu yıl su sümbüllerinde çok yoğunluk var. Asi Nehri'nin her yeri yemyeşil görünüyor. Herkesin bu doğa harikasını ziyaret etmesini isteriz." dedi.

"OTANTİK BİR BÖLGEDEYMİŞ GİBİ HİSSETTİRİYOR"

Asi Nehri'nin üzerindeki su sümbüllerinin otantik bir görünümü olduğunu ifade eden Arzu Kübra Doğan, "Dünyanın tek tersten akan Asi Nehri'nde su sümbülleri birçok yeri işgal etmiş görünüyor. Karşıyaka Mahallesi'nde su sümbülleri her bölgeye yayılmış durumda.

Su sümbülleri kimi farklı bölgelerde bir kısmı kaplıyken suyu görmek mümkünken bazı bölgelerde neredeyse tamamını kaplamış şekilde suyu görmemize mümkün olmuyor.

Asi Nehri'ndeki su sümbülleri adeta görsel bir şölen oluşturuyor. Su sümbüllerinin görünümü çok güzel ve otantik bir bölgedeymiş gibi hissettiriyor. Su sümbülleri yaz aylarında başlayıp kış aylarına kadar devam ediyor" ifadelerini kullandı.