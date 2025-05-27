İHA
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan bir iş yerinde çalışan motosikletli kurye ile cadde üzerinde esnaflık yapan vatandaş, 'Düzgün geçin diye yalvarıyorum' size diyerek hızlı geçmesine tepki gösterdi.
Başlayan sözlü tartışma üzerine motosiklet sürücüsünün 'Hayırdır ya' tepkisine vatandaş sinirlenince, tabureyi aldı.
VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİ OLASI BİR KAVGAYI ÖNLEDİ
Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine tabure vatandaşın elinden alınarak sözlü tartışma, kavgaya dönüşmeden son buldu.
Şahıslar arasında yaşananlarsa saniye saniye kameraya yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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