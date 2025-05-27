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Hatay'da tabureli kavga kamerada

Hatay'da tabureli kavga kamerada Dörtyol ilçesinde hızlı geçtiği için tepki gösteren bir vatandaşla kuryenin arasında yaşanan tartışma kameraya yansıdı. Motosiklet sürücüsünün 'Hayırdır ya' ifadesine sinirlenen yaşlı adamın tabureyi almasıyla çevredeki vatandaşlar, tarafları ayırdı.