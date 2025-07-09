Hatay'da yılanla karıştırılan 1,5 metrelik oluklu kertenkele görüntülendi

Görünümünden dolayı sık sık yılanla karıştırılan oluklu kertenkele Hatay'da kameralara yansıdı...

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Sakıt Mahallesi'nde boyu bir buçuk metreyi bulan oluklu kertenkele görüntülendi. Sıcaklıkların artışıyla beraber doğada sürüngenler daha sık görülmeye başlandı. 47 yaşındaki Hüseyin Muhammet Elmas da yılana benzeyen oluklu kertenkeleye ait görüntüleri cep telefonu ile kaydetti.

KÖR YILAN OLARAK BİLİNİYOR

Hüseyin Muhammet Elmas oluklu kertenkelenin aslında zehirsiz olduğunu belirtirken, bölgede kertenkelenin ''kör yılan'' olarak bilindiğini söyledi.

''ZARARSIZ BİR HAYVAN''

Görüntüsünden dolayı yılanla karıştırılan kertenkeleyi bir ağacın üzerinde gördüğünü söyleyen Elmas, "Bizim burada ona aslında ‘kör yılan' derler. Bir arkadaşım ‘Şurada ağacın başında kör yılan vardı' dedi. Tesadüfen oraya doğru hayvanlarla giderken baktım ki aslında yılan değil kertenkeleymiş. Zararsız bir hayvan.

''YETER Kİ CANINA KASTEDİLMESİN''

Zaten hiçbir hayvanın kimseye zararı yok, yeter ki canına kastedilmesin. Yaklaşık 1,5 metre civarındaydı. Yemişken dediğimiz ağacın üzerindeydi. Hatta video çekmesi için oğluma söyledim, çubukla dikkatini çekti.

''EKOSİSTEMİN DENGESİNE KATKI SAĞLIYOR''

Orada kaldı. Görünce korkarsın, çünkü yılana benziyor ama aslında zararsız bir hayvan. Salyangozla besleniyor. Oluklu kertenkeleler, şekil itibarıyla yılana benzeseler de aslında ayaksız bir kertenkele türüdür.

Zararsız ve insanlara karşı tehdit oluşturmayan bu canlılar, doğada salyangoz ve böceklerle beslenerek ekosistemin dengesine katkı sağlıyor" dedi.