Hataylı balıkçı tek oltayla 2 dev balık yakaladı

İHA

Hatay'ın Arsuz ilçesinden balık avlamak için İskenderun Körfezi’ne açılan amatör balıkçı Volkan Suğurtin, eşine az rastlanır bir av gerçekleştirdi.

Suğurtin'in oltasına iki balık birden takıldı.

Uzun uğraşlar sonrası yaklaşık 1 buçuk saat süren mücadeleyle bota çekmeyi başardığı yaklaşık 1 metre boya ve toplam 50 kilo ağırlığa sahip balığı gören Suğurtin, şaşkınlık yaşadı. Sosyal medyada paylaşılan balıkların görüntüleri, görenlerin ilgisini çekti.

İKİ BALIK BİRDEN GELDİ

Balığı yakalama anını ve yaşadığı şaşkınlığı anlatan 37 yaşındaki Volkan Suğurtin, "Balığı Arsuz tarafında Ömer Aydın'la beraber yakaladık. Mesai saatlerinden sonra boş vakitlerimizde amatör balıkçılık yapıyoruz. Balık avlamak için her zaman canlı yem kullanıyoruz ve herkese tavsiye ederiz.

Canlı yem kullanarak ve balıkların vuruş saatlerini ayarlayarak bilinçli avcılık yapıyoruz ve herkesin tutabileceği balıklar. Yakaladığımız balığın cinsi Akya. İlk defa bir oltaya iki büyük balık vurdu iki balık toplam 50 kilogram. Oltaya takılan balıklar sanki çiftmiş gibiydi.

Balığı almamız yaklaşık bir buçuk saati buldu ve sonrasında video çektik. Tuttuğumuz balığın heyecanını, onun adrenalinini yaşamak çok büyük bir zevkti. İnşallah ilerleyen zamanlarda da aynısını yakalamayı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.