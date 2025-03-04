Hava ısınıyor: İstanbul'a bahar gelecek

AA

İstanbul'da havalar ısınıyor.

Mart ayı ile birlikte bahar kapısı aralandı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özdemir, bölgeye giren alçak basınç ve cephe sisteminin etkisiyle kentte 2 gündür havanın soğuk ve yağışlı geçtiğini belirtti.

İSTANBUL'A BAHAR GELİYOR

İstanbul'da bugünden itibaren hava sıcaklıklarının yükselmeye başlayacağını aktaran Özdemir, "Gece sıcaklıkları 4 derece civarında, gündüz sıcaklıkları ise 10 derece seviyelerinde olacak. Çarşamba gününden itibaren güneşin etkisini artırmasıyla sıcaklıklar hafta sonuna kadar kademeli olarak 15 dereceye kadar yükselecek. İstanbul'a bahar havası gelecek." dedi.

Özdemir, hava sıcaklığının artmasına rağmen gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının fazla olacağını vurgulayarak, "Havanın açık olması nedeniyle radyasyonla ısı kaybı artacak. Bu da gece sıcaklıklarının düşük, gündüz sıcaklıklarının yüksek olmasına neden olacak. İstanbul'da özellikle açık havalarda sıcaklık farkı 10 dereceyi bulabilir. Vatandaşlarımızın ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olması gerekiyor." diye konuştu.

DENİZ ULAŞIMINDA AKSAMA UYARISI

Özdemir, İstanbul'da bugün ve yarın kuzey yönlü rüzgarların etkili olacağını belirterek, "Rüzgar hızının 30 ila 50 kilometre/saat seviyelerine ulaşması bekleniyor. Bu nedenle özellikle deniz ulaşımında aksamalara karşı dikkatli olunmalı." uyarısında bulundu.

İlerleyen günlerde Orta Avrupa üzerinden gelen yüksek basınç sisteminin etkili olacağını ve bu durumun rüzgarın zayıfladığı bölgelerde hava kirliliğini artırabileceğini aktaran Özdemir, "Eğer rüzgar İstanbul'da hafiflerse, özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde hava kirliliği belirgin hale gelebilir. Solunum rahatsızlığı olan bireyler tedbir almalı." ifadelerini kullandı.

Özdemir, mart ayının ikinci yarısında İstanbul'da sıcaklıkların tekrar düşebileceğini kaydetti.

Martın sonlarına doğru sıcaklık dalgalanmaları yaşanacağını aktaran Özdemir, şunları dile getirdi: