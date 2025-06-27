Hava sıcaklıkları sağanak yağışla birlikte mevsim normallerine dönecek

Temmuz ayına sayılı günler kala artan sıcaklıklara kısa bir ara verilecek..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu yayınladı.

Rapora göre, hafta başından beri etkisini gösteren yüksek hava sıcaklıkları, hafta sonu itibariyle yerini sağanak yağışa bırakacak..

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNE İNECEK

Yurt genelinde genelinde halen mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları başta batı kesimler olmak üzere, mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Hava sıcaklıklarının, pazar gününden itibaren kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına ineceği tahmin ediliyor.

CUMARTESİ SICAK HAVA ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Cumartesi günü yurt genelinde sıcak bir hava hakim olacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar 43 dereceye kadar çıkacak. Akdeniz kıyılarında ise hava sıcaklıkları 37 dereceye ulaşacak.

Ülkenin kuzeybatı ucunda, Trakya kesiminde yerel olarak gök gürültülü sağanak bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kıyı şeridinde de sağanak görülecek ve bölge, 24 derece civarındaki sıcaklıklarla yurdun en serin yerlerinden olacak.

İç Anadolu Bölgesi'nde ise havanın az bulutlu ve sıcak geçeceği, Ankara'da en yüksek sıcaklığın 34 derece olarak ölçüleceği öngörülüyor.

Ege Bölgesi'nde güneşli ve sıcak havanın yanı sıra kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar etkili olacak. Bölgede sıcaklıkların 38 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

PAZAR GÜNÜ YAĞIŞ VAR

Sıcaklıkların düşmesiyle pazar günü, Marmara'nın doğusu ve İç Anadolu'nun kuzeyinde (Ankara ve çevresi) gök gürültülü sağanak görülecek.

Karadeniz Bölgesi' genelinde de gök gürültülü sağanak beklenirken, Batı Karadeniz'de yağışlar kuvvetli sağanak şeklinde görülecek.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nde ise parçalı bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HARİTALI TAHMİN